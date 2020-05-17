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≡ Труженикам тыла 6000 тенге, а Ахметжану Есимову со званием "Еңбек ері" 385 000. Что не так с законом о ветеранах?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Труженикам тыла 6000 тенге, а Ахметжану Есимову со званием "Еңбек ері" 385 000. Что не так с законом о ветеранах?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38870
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.05.20 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Через 75 лет после Победы в Великой Отечественной войне в Казахстане впервые приняли закон о ветеранах. Но по сути для участников Второй мировой войны и воинов-афганцев, которые и выступали за принятие отдельного закона, ничего не изменилось.
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§ таноми52
Re: Труженикам тыла 6000 тенге, а Ахметжану Есимову со званием...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1772
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 17.05.20 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это звание - "Еңбек ері" -в условиях капитализма вообще вызывает только недоумение.
В Положении о звании Героя соц. труда читаем:"«Звание Героя Социалистического Труда является высшей степенью отличия в области хозяйственного и культурного строительства и присваивается лицам, которые своей особо выдающейся новаторской деятельностью в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли, научных открытий и технических изобретений проявили исключительные заслуги перед государством, содействовали подъёму народного хозяйства, культуры, науки, росту могущества и славы СССР».
И эти люди действительно содействовали "росту могущества и славы СССР". И человек труда (пролетарий) был тогда на первом месте.
А при нынешнем положении кто, в основном, будет получать такие звания?
Неужели капиталист подаст просьбу о присвоении звания своему работнику за то, что тот своим усиленным трудом его всё больше обогащает?
Более вероятно, что власть будет награждать своих чиновников, причём, навряд ли заслуженно. Что мы уже и видим на нынешних примерах
А
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