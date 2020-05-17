Горожанин_kst Два новых случая заболевания COVID-19 зарегистрировано 16 мая в Костанайской области #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1554

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:21 Цитата: abaika95:



Вах-то-ви-ки

Традиционно после трудовой вахты начинается вино-водочная, с пивком под шлифовку. И не удержать их честным пионерским словом на домашнем карантине. Пиво с водкой само из крана не потечёт. Да и те, кто честно отсиживает, без излишеств и побегов, с ними ведь рядом домашние, а их по слухам никто и ничем не ограничивает.

Медики работают в инфекционках, опять же, тоже живые люди.

Вариантов хватает.

Надо придерживаться социального дистанцирования, маски, перчатки, мытьё рук. Избегать мест скопления людей. Отмена ограничительных мер не означает, что эти элементарные правила надо позабыть. Если конечно сам не ищешь неприятностей.



[Исправлено: Горожанин_kst, 17.05.2020 - 16:29]