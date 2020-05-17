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§ NG.kz
Строительство моста в районе КСК началось в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38870
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.05.20 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Олжас НУРГАЛИЕВ, сегодня с началом строительства автомобильного моста через р.Тобол (Корейский мост) ознакомили акима области.
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§ Йцукен
Re: Строительство моста в районе КСК началось в Костанае
Йцукен


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Сообщений: 47
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 17.05.20 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был же хороший план по этому мосту, сделать прямой проезд с киевской через частный сектор. Что случилось? Денег не хватило дома выкупать? Проезжающие фуры снова будут проблемы создавать на перекрёстке Кубеева-Каирбекова.
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§ arman_kst
Re: Строительство моста в районе КСК началось в Костанае
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 466
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.05.20 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вечно у них изменения. Сказали сделать прямую дорогу, так делали бы
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§ electro
Re: Строительство моста в районе КСК началось в Костанае
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 176
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 17.05.20 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Йцукен:
Денег не хватило дома выкупать?

Они ж их по карманам рассовали...
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§ самый умный
Re: Строительство моста в районе КСК началось в Костанае
самый умный


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Сообщений: 397
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 17.05.20 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять BI групп?
ВПП в аэропорту они делали, получилось как с дорогами - год не простояла, потрескалась. К тому же весь дренаж оптимизировали, вокруг ВПП теперь море.
Корейский мост вот им на откуп отдали, наверное у акимата к качеству свои требования...
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