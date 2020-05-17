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§ NG.kz
Юрий БОНДАРЕНКО: Победа и мы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38866
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.05.20 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И у нас, и в России окружают вниманием (совершенно заслуженным) редеющие горстки долгожителей-ветеранов и при этом фактически топчутся на памяти десятков миллионов. Топчутся, не просто играя с памятниками и словами, но и стирая следы конкретных дел тех, кто сражался.
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* сайлау курманов
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Победа и мы
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3760
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.05.20 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот все думаю, если всё разворованые деньги были вложены в экономику, смогла бы страна стать передовой державой во всех смыслах этого слова, наверное и люди были бы другими...
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§ таноми52
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Победа и мы
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1770
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 17.05.20 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Топчутся, не просто играя с памятниками и словами, перемешивая героев и еще вчерашних антигероев, но и стирая следы конкретных дел тех, кто сражался, строил исчезнувшие ныне комбинаты и заводы, создавал и крепил ...

Источник: https://www.ng.kz/mod...

А чего ждать от капитализма? Воспевания того, чего достигли при социализме?
Скоро окончательно закрепится расслоение обшества на классы и пожнём то, что посеяли
Но "пепел Клааса" ещё стучит в сердца
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§ abaika95
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Победа и мы
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3925
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.05.20 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Непонятно что хотел в итоге донести автор
Официоз он для того и официоз потомучто государство не может проводить день победы или другие праздники в формате веселой вечеринки, да может кого-то бесят официальные речи, плакаты и напыщенность события но без этого никуда,даже бессмертный полк был изначально в России народным движением в одном из городов (вроде в Томске первый) но затем государство в целях распространения взяло это дело в свои руки и теперь бессмертным полком ходят по всему миру,плохо это?


Что ветеранов войны почитают больше чем первостроителей и героев труда с одной стороны понятно а с другой нет, ну давайте в честь каждой категории будем праздники устраивать,ветераны локальных конфликтов где были наши люди от Кореи до Анголы,ветераны Афганцы,ветераны чернобыльцы, в честь тех кто на атомных подводных лодках служил а чем не подвиг? Пострадавшие семипалатинцы, участники помощи по разгребанию завалов Спитака и Ленинакана тоже подвиг, у нас за историю столько народных подвигов и жертв было что всех не упомнишь и скорбеть и вспоминать нам их в совокупности целый год и там по новой
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