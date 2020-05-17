abaika95 Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Победа и мы #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3925

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:26 Непонятно что хотел в итоге донести автор

Официоз он для того и официоз потомучто государство не может проводить день победы или другие праздники в формате веселой вечеринки, да может кого-то бесят официальные речи, плакаты и напыщенность события но без этого никуда,даже бессмертный полк был изначально в России народным движением в одном из городов (вроде в Томске первый) но затем государство в целях распространения взяло это дело в свои руки и теперь бессмертным полком ходят по всему миру,плохо это?





Что ветеранов войны почитают больше чем первостроителей и героев труда с одной стороны понятно а с другой нет, ну давайте в честь каждой категории будем праздники устраивать,ветераны локальных конфликтов где были наши люди от Кореи до Анголы,ветераны Афганцы,ветераны чернобыльцы, в честь тех кто на атомных подводных лодках служил а чем не подвиг? Пострадавшие семипалатинцы, участники помощи по разгребанию завалов Спитака и Ленинакана тоже подвиг, у нас за историю столько народных подвигов и жертв было что всех не упомнишь и скорбеть и вспоминать нам их в совокупности целый год и там по новой