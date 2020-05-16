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≡ Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38866
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.05.20 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совет по этике рассмотрел дисциплинарное дело в отношении руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Костанайской области. Об этом сегодня, 16 мая, сообщила пресс-служба департамента по делам госслужбы.
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§ Ахмат
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
Ахмат


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Сообщений: 62
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 16.05.20 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немного непонятна логика действий совета по этике, до суда человек имеет презумпцию невиновности, то есть его нельзя клеймить и осуждать до вынесения решения судьи а тут уже уволить предложили, законно это?
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* сайлау курманов
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3760
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.05.20 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо есть веские аргументы
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§ Сыкымы
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
Сыкымы


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Сообщений: 1164
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 16.05.20 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ахмат:
до суда человек имеет презумпцию невиновности, то есть его нельзя клеймить и осуждать до вынесения решения судьи

Этого достаточно для увольнения госслужащего по отрицательным мотивам:
Цитата:
в действиях чиновника усмотрены признаки дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу
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§ ACROS
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 652
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 17.05.20 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто его непосредственный руководитель?
Теперь согласно принятому ИМИ же и для НИХ Закону, вышестоящий руководитель, просто ОБЯЗАН подать в ОТСТАВКУ !! Тем более режим ЧП отменён и Конституция и Законы должны функционировать в штатном, мирном режиме.
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§ arman_kst
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 465
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.05.20 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто назначает и кто руководит им, тоже должен отвечать
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