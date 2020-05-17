abaika95 Два новых случая заболевания COVID-19 зарегистрировано 16 мая в Костанайской области #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3925

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:36 Откуда Житикаринцы заразились понятно внучек привез

Откуда у нас больные вахтовики,с России и из Египта понятно

Откуда в Рудном больные?

Такое ощущение что зараза в нас сидит в большинстве народу,с марта или ещё раньше,как только организм дает сбой,простудился, перегрелся, просто продуло и сопливишь то зараза тут как тут,на тебе сразу и восплание лёгких и отёк и все прибамбасы,попробуй выживи