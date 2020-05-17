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≡ Два новых случая заболевания COVID-19 зарегистрировано 16 мая в Костанайской области 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Два новых случая заболевания COVID-19 зарегистрировано 16 мая в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38866
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.05.20 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коронавирусная инфекция выявлена у мужчины 1991 года рождения, проживающего в Житикара, сообщил сегодня, 17 мая, областной оперативный штаб. Мужчина был обследован на платной основе перед выездом на вахту.
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§ Горожанин_kst
Re: Два новых случая заболевания COVID-19 зарегистрировано 16...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1553
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 17.05.20 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Капец, не вылезет Житикара из карантина до конца лета, как минимум
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§ ACROS
Re: Два новых случая заболевания COVID-19 зарегистрировано 16...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 652
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 17.05.20 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://сообщил сегодня, 17 мая, областной оперативный штаб.//


Президент Токаев своим Указом режим ЧП отменил, тогда и областной оперативный штаб должен сложить свои полномочия - он же создан не период действия режима ЧП. Его действия и решения после окончания режима ЧП , очевидны надо думать, НЕЛЕГЕТИМНЫ.
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§ Горожанин_kst
Два новых случая заболевания COVID-19 зарегистрировано 16 мая в Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1553
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 17.05.20 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Вы невнимательны, решением президента эти штабы после отмены ЧП были переквалифицированы, теперь они возглавили работу по восстановлению экономических последствий вынужденной остановки деятельности, и координацию противоковидных профилактических мероприятий. Они легитимны.

[Исправлено: Горожанин_kst, 17.05.2020 - 10:44]
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* drakon
Re: Два новых случая заболевания COVID-19 зарегистрировано 16...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19207
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.05.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем, отменили ЧП?
Всё только - начинается... 8-) :-o
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§ Горожанин_kst
Два новых случая заболевания COVID-19 зарегистрировано 16 мая в Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1553
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 17.05.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Да, брось. Всё заканчивается. Если границы внешние не откроют.
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§ Козлов я
Два новых случая заболевания COVID-19 зарегистрировано 16 мая в Костанайской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1265
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.05.20 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Всё только - начинается...

Цитата:
Горожанин_kst:
Да, брось. Всё заканчивается.

Разница в подходе
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§ abaika95
Два новых случая заболевания COVID-19 зарегистрировано 16 мая в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3925
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.05.20 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Откуда Житикаринцы заразились понятно внучек привез
Откуда у нас больные вахтовики,с России и из Египта понятно
Откуда в Рудном больные?
Такое ощущение что зараза в нас сидит в большинстве народу,с марта или ещё раньше,как только организм дает сбой,простудился, перегрелся, просто продуло и сопливишь то зараза тут как тут,на тебе сразу и восплание лёгких и отёк и все прибамбасы,попробуй выживи
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