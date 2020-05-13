Цитата: Butch:

Первое впечатление - у ведущего футболка хорошая, картинка на ней

Да она идеальна. Взгляните на любое дерево и представьте, что оно сгенерировано ИИ, а не выросло само. И представьте, на каких моделях этот ИИ учился. Мы просто привыкли к этому и деревья нам кажутся прекрасными, хотя там от первоначальной симметрии первых двух листочков ничего не осталось.