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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2523
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.05.20 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
да мой "чёрный квадрат"

===мой *белый* тоже не оценили 8-) 8-) 8-) 8-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5001
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.05.20 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

По гриппу по последней ссылки, что то не то.
В германии умирает от гриппа до 20 тыс. (до 20-ти тысяч) человек в год.
Кто то слишком сильно преувеличивает.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12701
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.05.20 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
То есть в 2016-ом самая высокая смертность была, а нам сегодня втирают про корону?

Это смертность от гриппа была. Корона потенциально опасна тем что не изучена - и лучше перестраховаться.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1769
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 17.05.20 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
да мой "чёрный квадрат" я ещё до Малевича нарисовал было, в первом классе.



Эл, а "Чёрный круг" и "Чёрный крест" тоже сподобились нарисовать? :lol: ;-)
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12701
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.05.20 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
В германии умирает от гриппа до 20 тыс. (до 20-ти тысяч) человек в год.

Ты хочешь сказать, что из 83 млн человек населения Германии, не могут 2 млн (2,5%) болеть гриппом? Из них 20 тыс (1%) умирает?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5001
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.05.20 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
- и лучше перестраховаться.

кому лучше? Лично мне точно не лучше. Меня лишают прав и свобод, данные мне конституцией. Отпуск на смарку, деньги возможно вернут. Куча фирм закрыта, банкроты или на грани. Кому выгодно? Кто в праве за меня решать мою жизнь, как налогоплательщика? Рад что лично меня эта вся белиберда не коснулась. Но сколько теперь за "гранью" ? Чудо, не умерли от короны, зато от депрессии. И кто за весь этот бардак должен отвечать? Надеюсь найдут.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5001
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.05.20 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Эл, а "Чёрный круг" и "Чёрный крест" тоже сподобились нарисовать?

да много чего рисовал и на партах тоже.каюсь :lol: Цитата:
Victor Yang:
Ты хочешь сказать, что из 83 млн человек населения Германии, не могут 2 млн (2,5%) болеть гриппом? Из них 20 тыс (1%) умирает

Нет я лишь сказал, то что сказал. И пока от гриппа умирает больше, чем заразившихся короной.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3923
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 17.05.20 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/. И кто за весь этот бардак должен отвечать? Надеюсь найдут/




Германское демократическое правительство долой) там у вас рядом в соседней стране наш земляк живёт,о людях и свободах беспокоится постоянно) его канцлером поставьте ) будете жить как в раю)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5001
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.05.20 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В прицепе не возможно сравнивать грипп и корону. Потому как грипп каждый получит (получал) от врача по симптомам. без тестов, а на корону тестировать нужно. И никто не знает, сколько уже переболело действительно. Именно поэтому и считаю всю мишуру вокруг этого вируса балаганом. 8-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5001
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.05.20 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
будете жить как в раю)

да спасибо и так усё пучком. Не дай бог кто чего испортит.! ;-)
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12701
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.05.20 - 01:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
кому лучше?

Скорее надо спросить - по сравнению с чем лучше. По сравнению с тем что могло поумирать гораздо бОльшее количество людей - и в этом случае не до отпусков бы было. Хотя, конечно, можно пуститься в рассуждения о том что живы остались бы более сильные здоровьем, а те кто слабее - погибли бы. Но каково врачам, которым нужно выбирать - кого класть на ИВЛ, а кого нет, если аппаратов ИВЛ не хватает?
Вообще, в таких вопросах мы, простые граждане, не имеем всей целой картины - насколько выбивается смертность, насколько выбивается распространение вируса по сравнению с другими. Поэтому нам приходиться только слушать тех кто это знает.
Я бы это сравнил со строительными нормами - вот сколько у нас пожаров переносит каждое здание? Многие, слава Богу, ни одного. Но в каждом общественном здании обязаны быть эвакуационные выходы, несмотря на то что пожаров может не быть. Или вот - сколько у нас людей на колясках? Но в каждом новом здании обязаны обеспечить им доступ. И таких норм много - они понижают вероятность наступления какого-либо случая на пару процентов, но эти пара процентов могут так выстрелить - мало не покажется.
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