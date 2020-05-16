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§ NG.kz
В Костанае зацвел каштан
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38864
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.05.20 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае первый раз зацвел каштан, посаженный косточкой 15 лет назад. Фотографии прислал "НГ" наш читатель Виталий Данилович РЕБИКОВ.
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§ сайлау курманов
Re: В Костанае зацвел каштан
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3759
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.05.20 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На моём участке ни одно дерево не приживается, даже яблоня высохла снутри, кто говорит из-за оврага грунтовые воды очень рядом, или ph высокая, или то что сильно ветрено. И тут , о чудо! Соседская слива пустила корни по участку и выросла у меня. Кроме вишни ничего не растет,
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§ yudjin
Re: В Костанае зацвел каштан
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6591
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 16.05.20 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько раз пробовал садить его орехом, не всходит.
А в Минске был как-то в мае... красота вдоль улиц:



Цитата:
сайлау курманов:
На моём участке ни одно дерево не приживается

корнями вниз надо ;-)
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§ Vit
В Костанае зацвел каштан
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9429
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.05.20 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этот новый год меня прегласили в гости. Когда я пришёл и увидел на всю комнату лимоное дерево. Я сказал, ого, не фига себе.)
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§ Dron
Re: В Костанае зацвел каштан
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 519
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 17.05.20 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Кубани каштаны очень распространены, зацвели уже давно. А берёзок вот не хватает((
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