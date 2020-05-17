Victor Yang Флуд и оффтопик (часть 4) #11066





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12701

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 01:37 Цитата: elektron:

кому лучше?

Скорее надо спросить - по сравнению с чем лучше. По сравнению с тем что могло поумирать гораздо бОльшее количество людей - и в этом случае не до отпусков бы было. Хотя, конечно, можно пуститься в рассуждения о том что живы остались бы более сильные здоровьем, а те кто слабее - погибли бы. Но каково врачам, которым нужно выбирать - кого класть на ИВЛ, а кого нет, если аппаратов ИВЛ не хватает?

Вообще, в таких вопросах мы, простые граждане, не имеем всей целой картины - насколько выбивается смертность, насколько выбивается распространение вируса по сравнению с другими. Поэтому нам приходиться только слушать тех кто это знает.

Я бы это сравнил со строительными нормами - вот сколько у нас пожаров переносит каждое здание? Многие, слава Богу, ни одного. Но в каждом общественном здании обязаны быть эвакуационные выходы, несмотря на то что пожаров может не быть. Или вот - сколько у нас людей на колясках? Но в каждом новом здании обязаны обеспечить им доступ. И таких норм много - они понижают вероятность наступления какого-либо случая на пару процентов, но эти пара процентов могут так выстрелить - мало не покажется.