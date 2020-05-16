abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #11042





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3921

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:26 Цитата-/Они" там боги что ли? За меня решать, что можно, что нельзя./









А потом ваши родственники захотят обнять ещё кого-то те ещё и ещё и ещё) и в итоге рядом с вами ваши родственники рядом окажутся и ещё куча людей которые не планировали умирать) это нормально?)







Цитата-/два месяца 2020 года----два месяца 2020 года----два месяца 2020 года!/





Заело?)

Хорошо вы намекаете что за май-апрель людей от вируса мало умерло а может это следствие чего то конкретного?) Ну знаете такого непопулярного типа карантина) может быть?) Люди простуженные (окна нараспашку) умирают а от вируса нет т.к. ни с кем не контактировали)

Теперь давайте количество умерших от тех же факторов в 2019 особенно ДТП )

И источник ваших цифр