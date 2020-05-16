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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2522
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.05.20 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрите *Теория шести рукопожатий* ---- исходя отсюда - хоть у кого -то кто-то должен пострадать от короны .
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3921
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.05.20 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Они" там боги что ли? За меня решать, что можно, что нельзя./




А потом ваши родственники захотят обнять ещё кого-то те ещё и ещё и ещё) и в итоге рядом с вами ваши родственники рядом окажутся и ещё куча людей которые не планировали умирать) это нормально?)



Цитата-/два месяца 2020 года----два месяца 2020 года----два месяца 2020 года!/


Заело?)
Хорошо вы намекаете что за май-апрель людей от вируса мало умерло а может это следствие чего то конкретного?) Ну знаете такого непопулярного типа карантина) может быть?) Люди простуженные (окна нараспашку) умирают а от вируса нет т.к. ни с кем не контактировали)
Теперь давайте количество умерших от тех же факторов в 2019 особенно ДТП )
И источник ваших цифр
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4992
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.05.20 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А потом ваши родственники захотят обнять ещё кого-то те ещё и ещё и ещё

Ну а почему бы и нет. Все привиты. Мрут или по старости или несчастный случай?
Кто не привит, пусть и сидит в карантине. :lol:
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2522
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.05.20 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
как изменилась статистика преступлений во время ЧП.

---в Кремле отметили, что в России во время пандемии коронавируса вырос уровень преступности
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2522
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.05.20 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
11018 - ещё раз прочитайте внимательно :-( :-(
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2522
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.05.20 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Мрут или по старости или несчастный случай?

-----.см.11018
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4992
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.05.20 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только что по тв показали бриллиант 4000 стоит, я себе подумал, почему? по мне так он и яйца выеденного не стоит. 8-)
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2522
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.05.20 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Заело?)

---Следите внимательно за мыслью
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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2522
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.05.20 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
почему? по мне так он и яйца выеденного не стоит.

----Также как и картины ,
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