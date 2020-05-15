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* Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1262
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.05.20 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Загадка для уехавших (может,еще не забыли):
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8308
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.05.20 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ехал сейчас по Карбышева.
По новой поставили знаки пешеходный переход возле остановки. .
В районе лесоторговой.
Которые вырвали не так давно.
И про это сообщалось.
В этот раз поставили в одном месте,
Считаю правильно.
Разметки пока нет.
Водители, будьте осторожны.
Жизнь у человека одна.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8308
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.05.20 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю что за программа, но все внутридомовые и подьездные вьезды и
выезды с главных дорог по новой асфальтируют и бардюрижируют.
Интересно у всех так
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4980
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.05.20 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот Лукашенко молодца! Весь мир практически с этим вирусом "нагнули" и поимели.
А Батька парад победы провёл, начхал он на вирус и на ВОЗ. В отличие от некоторых других союзных республик. :lol:
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