Горожанин_kst Легковой автомобиль загорелся на кольце в районе КЖБИ в Костанае #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1550

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:13 В это же самое время на кольце стоял второй автомобиль, со следами повреждений на морде, его потом на эвакуаторе вывезли. Связаны эти случаи? Было ли возгорание следствием столкновения? Или там две другие машины шаркнулись в заторе на кольце? Была пробочка небольшая на кольце из-за пожара, как раз мимо проезжал.



[Исправлено: Горожанин_kst, 16.05.2020 - 20:15]