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§ NG.kz
Легковой автомобиль загорелся на кольце в районе КЖБИ в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38863
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.05.20 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото и видео пожара присылают "НГ" очевидцы. На ул. Баймагамбетова, недалеко от кольца в районе КЖБИ, загорелся автомобиль "Ауди 80".
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§ Горожанин_kst
Re: Легковой автомобиль загорелся на кольце в районе КЖБИ в...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1550
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 16.05.20 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какое КЖБИ?! Это между 9 микрорайоном и тубдиспансером.
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§ Горожанин_kst
Легковой автомобиль загорелся на кольце в районе КЖБИ в Костанае
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1550
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 16.05.20 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В это же самое время на кольце стоял второй автомобиль, со следами повреждений на морде, его потом на эвакуаторе вывезли. Связаны эти случаи? Было ли возгорание следствием столкновения? Или там две другие машины шаркнулись в заторе на кольце? Была пробочка небольшая на кольце из-за пожара, как раз мимо проезжал.

[Исправлено: Горожанин_kst, 16.05.2020 - 20:15]
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§ ACROS
Re: Легковой автомобиль загорелся на кольце в районе КЖБИ в...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 650
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 16.05.20 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Это между 9 микрорайоном и тубдиспансером.


Наши деревенские это кольцо называют: "смерть колхозника".
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