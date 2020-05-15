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§ NG.kz
В Рудном впервые выявлены заболевшие коронавирусной инфекцией
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38863
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.05.20 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном выявлены два факта заражения COVID-19 (по состоянию на 15 мая 2020 года). По состоянию на 15.05.2020 года в Костанайской области зарегистрированы 74 человека с инфекцией COVID-19.
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* maxsaf
Re: В Рудном впервые выявлены заболевшие коронавирусной...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6606
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.05.20 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое чувство, что если бы этот тест придумали давно, то и первые положительные результаты были бы получены давно.
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§ Горожанин_kst
В Рудном впервые выявлены заболевшие коронавирусной инфекцией
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1550
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 15.05.20 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотелось бы понять откуда пришло заражение
Парень, говорят, с Тенгиза вахтовик...
А вот бабушка откуда вирус поймала?

[Исправлено: Горожанин_kst, 15.05.2020 - 23:00]
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§ Тот самый
Re: В Рудном впервые выявлены заболевшие коронавирусной...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 702
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 15.05.20 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Хотелось бы понять откуда пришло заражение


Когда Житикаринскую ЦРБ закрывали на карантин, то заражённых везли в том числе и в Рудный. Возможно вот так и завезли. Новость была как в Рудном письмо написали в акимат или подписи собирали против этого.
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§ elektron
В Рудном впервые выявлены заболевшие коронавирусной инфекцией
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4980
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.05.20 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Хотелось бы понять откуда пришло заражение

В семье говорят не кто виноват, а что мы справимся.
Так и тут. Можно много всего писать. Но гложут сомнения, что вирус уже давно по стране ходит.
Просто протестированы не все.
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§ elektron
В Рудном впервые выявлены заболевшие коронавирусной инфекцией
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4980
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 16.05.20 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Или как :
"слухи о моей смерти сильно преувеличены" (с)
Так и с вирусом, как и с сурком в поле. Его не видно, но он там есть. ;-)
Только вот из за сурка никто карантин не вводит.
:-x Зверёк завидует даже может этому вирусу, такое внимание... :-o
А то что люди от другого мрут, уже никому даже не интересно.
Ни смертности от гриппа, сердечно-сосудистых и пр. заболеваний и дела нет.
Хотя есть данные, что КВИ пациенты умирают от тромбозов и препараты разжижения крови могли бы помочь.
Аспирин, к примеру.

[Исправлено: elektron, 15.05.2020 - 19:44]
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§ ACROS
Re: В Рудном впервые выявлены заболевшие коронавирусной...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 650
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 16.05.20 - 07:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
давно по стране ходит. Просто протестированы не все.


Тоже так думаю: очевидно часть населения переболела этим самым коронавирусом, просто в силу естественного иммунитета, вовремя принятых медикаментов и лёгкой формы заболевания, многие перенесли это на ногах. Ну не может по области заболеть всего 74 человек. Цифра явно нереальная - простым гриппом за рядовой зимний сезон заболевают значительно больше.
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§ Vit
В Рудном впервые выявлены заболевшие коронавирусной инфекцией
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9426
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.05.20 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ваще непонятно. Например если закроют мой подъезд. Как смогу успеть за час затарится 5 ящиков водки, мяса, соков, зелень люблю. двадцать средств индивидуальной защиты? Ведь на плащадке где живу, есть две красивых разведеных женщин.

[Исправлено: Vit, 16.05.2020 - 16:56]
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* Козлов я
В Рудном впервые выявлены заболевшие коронавирусной инфекцией
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1262
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 16.05.20 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Ведь на плащадке где живу, есть две красивых разведеных женщин.
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§ Vit
Re: В Рудном впервые выявлены заболевшие коронавирусной...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9426
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.05.20 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слушали ролик. Дайте нам деньги мы вам принесёт продукты.
Наверно у каждого жителя под ковром куча денег лежит.
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* maxsaf
Re: В Рудном впервые выявлены заболевшие коронавирусной...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6606
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 16.05.20 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Ведь на плащадке где живу, есть две красивых разведеных женщин.

Кто из вас первый попросит продлить карантин? :lol:
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