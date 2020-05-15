elektron В Рудном впервые выявлены заболевшие коронавирусной инфекцией #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4980

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:41 Или как :

"слухи о моей смерти сильно преувеличены" (с)

Так и с вирусом, как и с сурком в поле. Его не видно, но он там есть.

Только вот из за сурка никто карантин не вводит.

Зверёк завидует даже может этому вирусу, такое внимание...

А то что люди от другого мрут, уже никому даже не интересно.

Ни смертности от гриппа, сердечно-сосудистых и пр. заболеваний и дела нет.

Хотя есть данные, что КВИ пациенты умирают от тромбозов и препараты разжижения крови могли бы помочь.

Аспирин, к примеру.



[Исправлено: elektron, 15.05.2020 - 19:44]