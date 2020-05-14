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Инквизитоp:
Зашел на несколько сайтов доставок и понял, что суть не только в менталитете, а в качестве таких доставок и жадности кафешек. Может стоит менять подход к доставкам, а не жаловаться в газете?
Согласен на 100%
Рекламу Городка за 2 месяца видел только один раз в инсте. В основном активничают Хатико. Додо и какие-то ноунейм шашлыки. И при этом большинство "рестораторов" не понимают простых рыночных истин - доставка еды может быть только:
1. Недорогой, быстрой, вкусной, удобной
2. Дорогой, очень вкусной/полезной/изысканной/здоровой (но это уже кейтеринг - "шесть кг салата Цезарь)
Вот про доставку озвученных участников заседания не могу так сказать. Не ваше это и за 2 месяца не смогли вы перестроиться