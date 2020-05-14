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§ NG.kz
Шесть килограммов «Цезаря» можешь?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38863
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.05.20 - 06:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В добрые времена собрать хозяев костанайских ресторанов на проблемный разговор для газеты было бы сложной задачей. Сейчас они сами организовали встречу с участием корреспондента «НГ». Говорят, ситуация в их сфере осложняется каждый день. При этом считают, что власти, исполняя карантинные требования санслужбы, не представляют глубины падения еще вчера успешных бизнесов, не знают подробностей и нюансов.
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* maxsaf
Re: Шесть килограммов «Цезаря» можешь?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6606
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 06:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никто не станет спасать рестораны и кафе. Смиритесь. Власти не виноваты, главный санитар тоже, виноват вирус. Фастфуд выживет за счет доставки и на вынос. Drive-thru модель тоже останется рабочей. Если люди не будут работать на заводах, на полях - всем крышка. А если не будут ходить по ресторанам - то просто будут брать еду из дома, или заказывать доставку. На заводе тоже будет риск заразиться, но этот риск обоснованный. Рисковать лишний раз, шатаясь по кабакам - бессмысленно, имхо. Всем, кто потерял доход, и понимает, что потерял его окончательно - лучше перепрофилироваться пока не поздно.
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§ alex_60
Re: Шесть килограммов «Цезаря» можешь?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8308
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с понедельника начнут работать.
решение республиканской комиссии.

//C 18 мая 2020 года будет разрешена деятельность:
- гостиничных комплексов;
- объектов общественного питания вместимостью до 30 посадочных мест;
- объектов общественного питания, функционирующих на открытом воздухе с летними площадками,
в соответствии с санитарными требованиями.//
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* maxsaf
Шесть килограммов «Цезаря» можешь?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6606
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас ежедневный прирост по заразившимся больше, чем когда закрывали столовые. Точно, самое время их снова открыть.
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* Козлов я
Re: Шесть килограммов «Цезаря» можешь?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1262
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 14.05.20 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Человек у меня в деревню вынужден был уехать со словами: «Ольга Юрьевна, наверно, больше не вернусь».
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§ Горожанин_kst
Re: Шесть килограммов «Цезаря» можешь?
Горожанин_kst


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Сообщений: 1550
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 14.05.20 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Не так. Как только откроется возможность "выйти в общество", "себя показать", " отдохнуть и расслабиться", тут в зависимости от уровня представлений об отдыхе, сотни ломанут в кабаки. На постоянной основе ходить туда станут реже, не спорю. Но есть нюанс...посмотри как Саке Сакеныч согым у араба покупал...менталитет не сбрасывай со счетов. Выживут самые помпезные кабаки, ориентированные на понт и пыль в глаза. И самые пресамые дешёвые, те что для перекусить возле работы.
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§ Инквизитоp
Re: Шесть килограммов «Цезаря» можешь?
Инквизитоp


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Сообщений: 104
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 15.05.20 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зашел на несколько сайтов доставок и понял, что суть не только в менталитете, а в качестве таких доставок и жадности кафешек. Может стоит менять подход к доставкам, а не жаловаться в газете?
Элементарно дешевле заказать полноценный гамбургер в фаст фуде, чем булочку из "Городка" размером меньше булочки из гамбургера.
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§ Хозяин
Re: Шесть килограммов «Цезаря» можешь?
Хозяин


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Сообщений: 92
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 16.05.20 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Инквизитоp:
Зашел на несколько сайтов доставок и понял, что суть не только в менталитете, а в качестве таких доставок и жадности кафешек. Может стоит менять подход к доставкам, а не жаловаться в газете?

Согласен на 100%
Рекламу Городка за 2 месяца видел только один раз в инсте. В основном активничают Хатико. Додо и какие-то ноунейм шашлыки. И при этом большинство "рестораторов" не понимают простых рыночных истин - доставка еды может быть только:
1. Недорогой, быстрой, вкусной, удобной
2. Дорогой, очень вкусной/полезной/изысканной/здоровой (но это уже кейтеринг - "шесть кг салата Цезарь)

Вот про доставку озвученных участников заседания не могу так сказать. Не ваше это и за 2 месяца не смогли вы перестроиться
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