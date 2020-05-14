Цитата: Инквизитоp:

Зашел на несколько сайтов доставок и понял, что суть не только в менталитете, а в качестве таких доставок и жадности кафешек. Может стоит менять подход к доставкам, а не жаловаться в газете?

Согласен на 100%

Рекламу Городка за 2 месяца видел только один раз в инсте. В основном активничают Хатико. Додо и какие-то ноунейм шашлыки. И при этом большинство "рестораторов" не понимают простых рыночных истин - доставка еды может быть только:

1. Недорогой, быстрой, вкусной, удобной

2. Дорогой, очень вкусной/полезной/изысканной/здоровой (но это уже кейтеринг - "шесть кг салата Цезарь)



Вот про доставку озвученных участников заседания не могу так сказать. Не ваше это и за 2 месяца не смогли вы перестроиться