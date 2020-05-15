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§ NG.kz
Едим галушки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38860
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.05.20 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если вы знаете только два-три вида галушек, то я готова расширить ваши представления об этой непритязательной, но вкусной еде. Галушки со шкварками, картофельные галушки, творожные - это многим известная украинская классика жанра. А яблочные галушки не пробовали? Наверстывайте упущенное.
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§ elektron
Re: Едим галушки
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4979
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.05.20 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давненько я такого не откушивал ;-)
Доре 5+
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§ drakon
Едим галушки
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19206
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.05.20 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Давненько я такого не откушивал

Новое - сегодня, это хорошее, забытое - старое.
Помню, мама - варила.Поджаривала сало,
и заливала им галушки. Как,это было-
вкусно. Забыть невозможно... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 16.05.2020 - 16:51]
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§ alex_60
Едим галушки
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8308
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.05.20 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Как,это было- вкусно. Забыть невозможно...

Да уж. Только вспоминать Теперь на просрочке.
Галушки по домашнему с луком и шкварками в русском не продают!
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§ таноми52
Re: Едим галушки
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1768
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 16.05.20 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гастрономический экстаз!!!
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