Vit Re: «Скептицизм земляков не поддерживаю. Блогер из Костаная - о... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9424

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:33 Нашли у кого интервью брать, да для него ЧП и карантин это его звёздный час. Взяли б у людей кто реально два месяца дома просидел без работы и даже после ослабления не как не могут встать на ноги так как потеряны все связи товараоборота.