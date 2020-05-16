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≡ «Скептицизм земляков не поддерживаю. Блогер из Костаная - о времени, проведенном в изоляции в Нур-Султане, и об отношении к карантину		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Скептицизм земляков не поддерживаю. Блогер из Костаная - о времени, проведенном в изоляции в Нур-Султане, и об отношении к карантину
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38860
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.05.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители Нур-Султана и Алматы сидели на жестком карантине с 22 марта по 29 апреля. В их числе - Павел ТЕНЦЕР, блогер, марафонец и специалист в сфере информационных технологий. «НГ» задала Павлу несколько вопросов в формате видеосвязи.
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* Vit
Re: «Скептицизм земляков не поддерживаю. Блогер из Костаная - о...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9424
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.05.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашли у кого интервью брать, да для него ЧП и карантин это его звёздный час. Взяли б у людей кто реально два месяца дома просидел без работы и даже после ослабления не как не могут встать на ноги так как потеряны все связи товараоборота.
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§ сайлау курманов
Re: «Скептицизм земляков не поддерживаю. Блогер из Костаная - о...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3757
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.05.20 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормальный парнишка, главное что позитивный, тут в гаражах рядом с моим домом молодежь часто тусуется, музыка до полночи, пиво, девки, маты, скандал, драки почти ежедневно.
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* Vit
«Скептицизм земляков не поддерживаю. Блогер из Костаная - о времени, проведенном в изоляции в Нур-Султане, и об отношении к карантину
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9424
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.05.20 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Неудачно ты походу дом купил. Наркота, музыка, участковый, алкоголики, драки, подставы. Сайлау может ну и его нафиг. Район поменять стоит? Уже год и не одного позитивного комента нема. ;-)
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§ сайлау курманов
Re: «Скептицизм земляков не поддерживаю. Блогер из Костаная - о...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3757
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.05.20 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понимаете, дом на краю и я очень много земли отхватил, почти четыре сотки под картошкой только,ещё две за воротами, две сотки под разную мелочь. У соседей даже половины этого нет, все жалуются на нехватку земли
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§ Сабыр
Re: «Скептицизм земляков не поддерживаю. Блогер из Костаная - о...
Сабыр


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Сообщений: 358
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 16.05.20 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверняка уже всем московским конторам резумеху разослал,что ему там делать в этом Насрултане? А если учит испанский,значит туда лыжи навострил.
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* arman_kst
Re: «Скептицизм земляков не поддерживаю. Блогер из Костаная - о...
arman_kst


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Сообщений: 464
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 16.05.20 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня прочитал пост женщины, которая заболела вирусом с короной. Она сидела дома, ездила в супермаркет в маске и перчатке. Но все равно заразилась.
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