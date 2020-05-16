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§ Yorik
Ваши вопросы редакции и сообществу
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 875
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 16.05.20 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Добрый день. Почему пропал рубрикатор на главной странице, в левом верхнем углу? Неудобно без него...

? :-x
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§ Сыкымы
Ваши вопросы редакции и сообществу
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 1162
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 16.05.20 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Поясните, пожалуйста, о чем речь.

https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=850890&topic_id=40721&forumid=1#850890
https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=850893&topic_id=40721&forumid=1#850893
https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=850912&topic_id=40724&forumid=1#850912
Проверял в 16.00 15.05.2020.На этот момент сообщения не были промодерированы, позже уже не смотрел. Скриншоты не делал, поверьте на слово.
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§ Тимур Гафуров
Ваши вопросы редакции и сообществу
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 516
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 16.05.20 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Скриншоты не делал, поверьте на слово.

Спасибо, что сообщили. Сделаем выводы
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§ Сыкымы
Ваши вопросы редакции и сообществу
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 1162
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 16.05.20 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:

Спасибо Вам.
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§ Тимур Гафуров
Ваши вопросы редакции и сообществу
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 516
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 16.05.20 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Почему пропал рубрикатор на главной странице

Рубрикатор убрали достаточно давно. По количеству материалов на сайте сейчас явно лидирует блок Последние новости. В блоке Текущий номер материалов немного - в основном по одному на рубрику, за исключением Абонентского ящика. Поэтому и убрали рубрикатор - пользы от него теперь мало, а место занимает.
И да - извините, что не ответили оперативно.
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