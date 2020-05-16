Цитата: ACROS:

Статья сырая, недокументированная и не аргументированная - автор не встретился ни с той ни этой стороной: просто выразил чьи то домыслы и слухи

Я бы попросил вас обратить внимание на тот факт, что это не статья, а частное мнение. Я попытался встретиться и выслушать обе стороны, но ни студенты, ни руководство вуза общаться с журналистом не стали. И если вы повторно прочитаете текст, то поймёте, что я не писал: "текст письма - истина в последней инстанции". Я в своей колонке попытался показать: как нынче решаются проблемы, как действует наше гражданское общество. Здесь очень показательно как в вузе выстраивается диалог между студентами и руководством (до которого не дозвониться). Готовы ли люди защищать свои права и интересы публично или только анонимки писать...