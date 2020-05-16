CrazyBeaver Re: Георгий ГОВОРОВ: Территория глухонемых #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 144

Регистрация: 27.06.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:40 Заявление принимали и принимают, пост создали те, кто вообще не хочет сдавать. Никаких проблем с переносом экзаменов, по заявлению, нет. Написали клевету и естественно теперь не хотят светится, чтобы на статью не заработать. Моя жена, там преподаватель. Как только началась эта дистанционная котовасия, целую неделю разъясняла нерадивым студентам, что и как, куда писать, что писать. Каждому звонила лично. Со стороны смотрелось, как в садике деток подтирают. А те кто писали там, что нет инета и камеры, из Инстаграма и соцсетей не вылазили. На учебу нет инета и камеры, а запостится, так все работает.