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§ NG.kz
Георгий ГОВОРОВ: Территория глухонемых
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38859
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.05.20 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конце апреля в инстаграм-аккаунте student_kspu появилось письмо студентов к ректору. Подписей нет, зато пост собрал 223 комментария с просьбами к местным СМИ, президенту и акиму Костанайской области - обратить внимание на студенческие проблемы.
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§ сайлау курманов
Re: Георгий ГОВОРОВ: Территория глухонемых
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3754
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.05.20 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вам то проще. Здесь можно разрешить проблему. Как быть обучающимся в России, через границу не пускают, все дипломные и курсовые по интернету высланы, ответа нет, деньги за обучение и съем квартир оплачены, сидим ждём чего-то
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§ CrazyBeaver
Re: Георгий ГОВОРОВ: Территория глухонемых
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 144
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 16.05.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заявление принимали и принимают, пост создали те, кто вообще не хочет сдавать. Никаких проблем с переносом экзаменов, по заявлению, нет. Написали клевету и естественно теперь не хотят светится, чтобы на статью не заработать. Моя жена, там преподаватель. Как только началась эта дистанционная котовасия, целую неделю разъясняла нерадивым студентам, что и как, куда писать, что писать. Каждому звонила лично. Со стороны смотрелось, как в садике деток подтирают. А те кто писали там, что нет инета и камеры, из Инстаграма и соцсетей не вылазили. На учебу нет инета и камеры, а запостится, так все работает.
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§ ACROS
Re: Георгий ГОВОРОВ: Территория глухонемых
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 648
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 16.05.20 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: //авторов письма и полное отсутствие какой-либо связи с руководством вуза.//

В любой проблеме, конфликте и ссоры виноваты ОБЕ стороны, вопрос: в степени вины - кто больше, кто меньше.
Статья сырая, недокументированная и не аргументированная - автор не встретился ни с той ни этой стороной: просто выразил чьи то домыслы и слухи из разряда " узун кулак" и что сказала по этому поводу " одна бабка сказала".

Раньше в советское время под анонимкой ( а это чистой воды АНОНИМКА), хоть подписывались под ником- "доброжелатель".
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§ Victor Yang
Георгий ГОВОРОВ: Территория глухонемых
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12695
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 16.05.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CrazyBeaver:
На учебу нет инета и камеры, а запостится, так все работает.

Тут вопрос в скорости и ограничении трафика. Фото загрузить в соц.сеть можно, а смотреть лекции по Зум или Скайпу - будет тяжко.
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§ ACROS
Re: Георгий ГОВОРОВ: Территория глухонемых
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 648
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 16.05.20 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CrazyBeaver:
смотрелось, как в садике деток подтирают.



Нынешних студентов я оцениваю, пусть им не в обиду будет, одним словом: ДЕБИЛЫ. У меня были, года два назад,на практике два студента из сельхоз.вуза - будущие главные инженера - так вот по уровню общей грамотности, культурности в быту, ментальности и просто повседневной сообразительности, я уже не говорю про техническую подготовку - мой сторож ( бухгалтер на пенсии, выпускник советского техникума) по сравнению с ними выглядел профессором МГУ.
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