Тимур Гафуров Ваши вопросы редакции и сообществу #2925



Модератор

(Администрация сайта) Сообщений: 516

Регистрация: 05.01.07 Модератор(Администрация сайта) Отправлено: - 12:36 Цитата: Yorik:

Почему пропал рубрикатор на главной странице

Рубрикатор убрали достаточно давно. По количеству материалов на сайте сейчас явно лидирует блок Последние новости. В блоке Текущий номер материалов немного - в основном по одному на рубрику, за исключением Абонентского ящика. Поэтому и убрали рубрикатор - пользы от него теперь мало, а место занимает.

И да - извините, что не ответили оперативно.