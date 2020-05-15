Добринцофф Re: Личным транспортом можно пользоваться без ограничений, все... #12





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Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 09:41 Цитата:



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38643 Журналисты пытались выяснить, в связи с ограничениями на количество пассажиров в салоне (только по числу сидячих мест)Источник:

Шоу начинается,ждёшь ты такой полчаса автобус,он наконец то подъезжает и все начинают с бешеной скоростью ломиться в него,ибо если не хватит сидячих мест,то следующий опять придётся ждать неизвестно сколько.

Водителю вообще не позавидуешь,ведь регулировать количество пассажиров должен будет именно он,и выгонять то жалко-это же его деньги ,но надо,а не каждый ещё просто так выйдет,если человек прождал автобус и наконец то попал в него,то без боя не сдастся.

Люди в акиматах вы чем там думаете когда такие предписания выдаёте?

Это у вас в казённом крузаке количество сидячих мест соответствует пассажирам,а реальной жизни всё по другому.