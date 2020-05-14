NG.kz Первые уроки пандемии. Что усвоим?



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:34 В «мирное» время казахстанская медицина беспрестанно реформируется. Одни изменения граждане быстро ощущают на себе, последствия других отсрочены, а то и вовсе скрыты до поры до времени от населения. Но могут выстрелить в экстремальных ситуациях, таких как длящаяся уже несколько месяцев пандемия вирусной инфекции. Эта особенность стала темой нашей беседы с заслуженным врачом РК Купей МАЛЬЧУБАЕВОЙ, которая сама позвонила в «НГ» и сказала, что у нее есть «взгляд с 3-го этажа на коронавирус» и что она даже тезисы набросала.





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