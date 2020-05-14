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§ NG.kz
Первые уроки пандемии. Что усвоим?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38857
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.05.20 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В «мирное» время казахстанская медицина беспрестанно реформируется. Одни изменения граждане быстро ощущают на себе, последствия других отсрочены, а то и вовсе скрыты до поры до времени от населения. Но могут выстрелить в экстремальных ситуациях, таких как длящаяся уже несколько месяцев пандемия вирусной инфекции. Эта особенность стала темой нашей беседы с заслуженным врачом РК Купей МАЛЬЧУБАЕВОЙ, которая сама позвонила в «НГ» и сказала, что у нее есть «взгляд с 3-го этажа на коронавирус» и что она даже тезисы набросала.


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§ abaika95
Re: Первые уроки пандемии. Что усвоим?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3915
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.05.20 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороший взгляд с "третьего этажа" думал будут рассуждения старого врача о глупости молодых а тут поддержка и трезвое понимание проблем)
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§ Дантист
Re: Первые уроки пандемии. Что усвоим?
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 656
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 14.05.20 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж.... Ожидал большего. По сути она не сказала НИЧЕГО!
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§ ACROS
Re: Первые уроки пандемии. Что усвоим?
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 646
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 16.05.20 - 07:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Ожидал большего. По сути она не сказала НИЧЕГО


Тоже так думаю: простое перечисление действий оперативного штаба и панегрики властям, типа "одобрямс"( рассуждения о современной областной медицины Исхака Наушиновича и Купей Абдрахмановны - это небо и земля). Всё же слабая, вернее слабенькая мысль в интервью у ней прозвучала: ваша безопасность, в ваших и только в ваших руках- наша современная медицина это не наша бывшая медицина.
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