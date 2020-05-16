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≡ «С квалификацией дела согласен, вину признаю», - процесс по делу Алексея Тарасова начался в онлайн-режиме в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«С квалификацией дела согласен, вину признаю», - процесс по делу Алексея Тарасова начался в онлайн-режиме в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38857
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.05.20 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывший руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная обвиняется по двум статьям УК РК: ч. 4 п. 3 ст. 361 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 5 п. 2, ч. 3 п. 2 ст. 365 (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).
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§ bugsy
Re: «С квалификацией дела согласен, вину признаю», - процесс по...
bugsy


(Пользователи)
Сообщений: 39
Регистрация: 24.08.18
Отправлено: 16.05.20 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто там должен уволиться если Тарасов виновным окажется?!
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* сайлау курманов
Re: «С квалификацией дела согласен, вину признаю», - процесс по...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3753
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.05.20 - 03:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот бы ещё депутатов и чиновников привлечь к ответственности, за стометровку, в тринадцатом году по этой причине уехали многие комерсы, тоже вопреки логике воспрепятствовали бизнесу
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