abaika95 Re: Личным транспортом можно пользоваться без ограничений, все... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3915

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:48 Цитата-/официально - можно было ездить только на работу и с работы, а также в определенное время на дачи./







Ага а ещё в магазины и на покатушки) уже

недели две никто не соблюдал этот режим







Цитата-/гражданам можно выезжать на природу, но компании не должны быть большими./





200 человек это не большая компания?)