NG.kz Транссексуала Джоконду привлекли к административной ответственности за приставание в общественных местах в Костанае



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 21:09 В распоряжении "НГ" есть видеозапись с камеры наблюдения АГЗС. На первом фрагменте видно, как Джоконда общается с дорожными рабочими, на втором - как к ней подходят сотрудники охранной службы.

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