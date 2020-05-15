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§ NG.kz
Транссексуала Джоконду привлекли к административной ответственности за приставание в общественных местах в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38856
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.05.20 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В распоряжении "НГ" есть видеозапись с камеры наблюдения АГЗС. На первом фрагменте видно, как Джоконда общается с дорожными рабочими, на втором - как к ней подходят сотрудники охранной службы.
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§ drakon
Re: Транссексуала Джоконду привлекли к административной...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19205
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.05.20 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я то то не вижу, никаких приставаний
и нападений, со стороны Джаконды... :oops: ;-) :-o
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* Тот самый
Re: Транссексуала Джоконду привлекли к административной...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 702
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 15.05.20 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё. Можно к Малахову ехать
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§ elektron
Транссексуала Джоконду привлекли к административной ответственности за приставание в общественных местах в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4976
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.05.20 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Всё. Можно к Малахову ехать

К старшему-на лечение или к младшему в ток-шоу? :lol:
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* maxsaf
Транссексуала Джоконду привлекли к административной ответственности за приставание в общественных местах в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6605
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.05.20 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
К старшему-на лечение

Огурцом и подорожником попеременно? :lol:
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* Тот самый
Транссексуала Джоконду привлекли к административной ответственности за приставание в общественных местах в Костанае
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 702
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 15.05.20 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
К старшему-на лечение или к младшему в ток-шоу? :lol:


Брать старшего, огурцы и на шоу к младшему. Рейтинги взлетят :lol:
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