NG.kz Хапнем ли медку в карантинному году?



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 20:09 Вот уже четвертый год молодой костанаец Никита Вербняк занимается пчеловодством. Для молодого человека не самое характерное увлечение, но Никита - случай особый. Он потомственный пчеловод. Обычно в это время года у него и времени бы не было беседовать о пчелах. Но в нынешнем мае все по-другому. Пчеловод живет в ожидании, когда снимут ограничения.

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