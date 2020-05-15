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§ NG.kz
Хапнем ли медку в карантинному году?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38856
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.05.20 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот уже четвертый год молодой костанаец Никита Вербняк занимается пчеловодством. Для молодого человека не самое характерное увлечение, но Никита - случай особый. Он потомственный пчеловод. Обычно в это время года у него и времени бы не было беседовать о пчелах. Но в нынешнем мае все по-другому. Пчеловод живет в ожидании, когда снимут ограничения.
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§ elektron
Re: Хапнем ли медку в карантинному году?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4976
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.05.20 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашим пчеловодам, даже в режим самого строгого ограничения, разрешалось выезжать на пасеку.
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