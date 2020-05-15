/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Коронавирус		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 23 из 23«1...212223
Куратор темы: Обликоморале
Голосование: А вы тоже в тайне надеетесь что уже переболели в лёгкой форме и не заметили этого? 
Закончилось 03.05.2020 - 06:16:53
» Да
48 %		 48.08 % (25)
» Нет
25 %		 25.00 % (13)
» Вообще не верю в этот вирус
26 %		 26.92 % (14)
Всего проголосовало: 52

* maxsaf
Коронавирус
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6605
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.05.20 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Разве раньше обнуляли? Не замечал..

Да, по утрам. Кто только по утрам читал - ничего кроме нулей не видел. ))
Профайл

* maxsaf
Коронавирус
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6605
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.05.20 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Не в курсе, где посмотреть график активных кейсов? Ну это те, кто в данный момент болеет, без выличившихся.
Профайл

§ Обликоморале
Коронавирус
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7368
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.05.20 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Компания Трампа получила более 970 000 $ от аренды помещений за время эпидемии коронавируса.

Кому биологическая война, а кому мать родна (цы)



[Исправлено: Обликоморале, 15.05.2020 - 13:49]
Профайл

§ Обликоморале
Коронавирус
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7368
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.05.20 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Не а, с этим по моему везде проблемы..скрывают точную статистику..в основном только суточно..
Профайл

§ Обликоморале
Коронавирус
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7368
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.05.20 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну это те, кто в данный момент болеет, без выличившихся.

Только если вот так...
Всего в стране выявлено 5689 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 2531 человека. Летальных случаев - 34.
Профайл

§ alex_60
Коронавирус
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8303
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.05.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
более 970 000 000 $


может 970 000 $?

[Исправлено: alex_60, 15.05.2020 - 13:37]
Профайл

§ Обликоморале
Коронавирус
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7368
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 15.05.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

ага.. :lol:
Профайл

§ alex_60
Коронавирус
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8303
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.05.20 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
ага


А то я подумал, что английский подзабыл.
Профайл

§ elektron
Коронавирус
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4976
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.05.20 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Кому биологическая война, а кому мать родна (цы)

В то время когда даже не особо богатые страны помогают другим,
"Человек" с капиталом никогда не будет думать о проблемах других.
Его главная цель - преумножение имущества. Америка вперёд!
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 23 из 23«1...212223
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 2, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 2
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 85
Пользователей: 1
Всего: 86

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 43 Queries | 64 Files Loaded: 557.92 Ko | Raw HTML: 67.44 Ko -
^ Наверх