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≡ Автобусы нескольких маршрутов Костаная могут не выйти на рейс из-за ужасного состояния дороги		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Автобусы нескольких маршрутов Костаная могут не выйти на рейс из-за ужасного состояния дороги
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38852
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.05.20 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 18 мая в Костанае возобновляется движения общественного транспорта по всем маршрутам с 7.00 до 20.00. Но один из перевозчиков заявил, что выход их автобусов на линии может сорваться. Причина - провалившийся участок дороги.
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§ alex_60
Re: Автобусы нескольких маршрутов Костаная могут не выйти на...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8303
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.05.20 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Город Тобыл.
Он такой.
Интересно песня есть
про город Тобыл.
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§ Сергей kst
Re: Автобусы нескольких маршрутов Костаная могут не выйти на...
Сергей kst


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Сообщений: 16
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 15.05.20 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорога тобыл,тонебыл :lol:
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§ ZXC
Автобусы нескольких маршрутов Костаная могут не выйти на рейс из-за ужасного состояния дороги
ZXC


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Сообщений: 82
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 15.05.20 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-)

[Исправлено: ZXC, 15.05.2020 - 17:24]
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§ alex_60
Re: Автобусы нескольких маршрутов Костаная могут не выйти на...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8303
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.05.20 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто ужас.
Как там люди живут в этом городе Тобыл.
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§ crayfish_xD
Re: Автобусы нескольких маршрутов Костаная могут не выйти на...
crayfish_xD


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Сообщений: 6
Регистрация: 15.10.19
Отправлено: 15.05.20 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте. Официальный ответ от акимата города Тобыл: "Из-за особенностей дорожного ландшафта на указанном участке проблема не решится проведением ямочного ремонта, поэтому в планах есть полное реконструирование в соответствии с нормами. В весенний период данный участок дороги подвергается особенной нагрузке, поэтому проблема известна. В скором времени будут проведены работы по реконструированию данного участка. Спасибо".
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§ olegggon
Re: Автобусы нескольких маршрутов Костаная могут не выйти на...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1097
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 15.05.20 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Транспортный контроль почему бездействует? Налицо превышение нагрузки на оси. Никуда не надо ехать все в одном месте. Эти кетайгские 🇨🇳 грузовики уже убили и ещё сколько убьют дорог.
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