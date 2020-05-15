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≡ Смягчать карантин в Костанайской области будут по понедельникам: 18 мая, 25 мая и 1 июня		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Смягчать карантин в Костанайской области будут по понедельникам: 18 мая, 25 мая и 1 июня
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38852
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.05.20 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 15 мая, аким Костанайской области Архмед МУХАМБЕТОВ провел заседание оперативного штаба. Со ссылкой на рекомендации главного санитарного врача республики и с учетом местной эпидситуации штаб решил смягчить действующие карантинные меры.
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§ abaika95
Смягчать карантин в Костанайской области будут по понедельникам: 18 мая, 25 мая и 1 июня
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3915
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.05.20 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/послабление, ёптить/




Строгость всех постановлений упрощается тем что не все их соблюдают)
Как с масками в автобусах, в итоге никто уже не обращал внимания кто там в маске а кто нет, так и тут наверно будет)
А если не нравится ходи пешем)
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§ yudjin
Re: Смягчать карантин в Костанайской области будут по...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6590
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.05.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
про ВЕРОЯТНОСТЬ заражения где сконцентрировано БОЛЬШОЕ и НЕКОНТРОЛИРУЕМОЕ количество людей и про РАЗНЫЕ

уже месяц ограничений, запретов и прочей ерунды... супермаркеты и магазины работали. КАК это сказалось на росте заражений? НИ КАК!
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§ Козлов я
Смягчать карантин в Костанайской области будут по понедельникам: 18 мая, 25 мая и 1 июня
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1259
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.05.20 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
И в Денисовке завозные. Была одна девушка, которая приехала туда из Житикары.

Складывается мнение,что все данные нам дают с хорошей задержкой.Для чего этот ефрейторский запас? Еще 12 мая сказали: Цитата:
- Есть заражённые в Денисовке, Фёдоровке, Житикаре... - перечислял Нечитайло.

А о первом зараженном в Денисовском районе мы узнаем 15 мая.
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§ Тот самый
Re: Смягчать карантин в Костанайской области будут по...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 699
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 15.05.20 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Складывается мнение,что все данные нам дают с хорошей задержкой


Раньше, 21 апреля еще были. От тех наверное и пошло в Денисовке.

Какая-то несогласованность что ли есть между начальниками штабов и главными санврачами. Или данные не перепроверяют. И этих санврачей ещё несколько разных. Как с тестированием пассажиров авиа перед полётом. Сначала Биртанов сказал мол, как хорошо, 10 человек нашли таким способом. А через 2 дня выяснилось, что на транспорте есть свой санврач Садвакас Байгабулов, который отменил эту норму - с 1 по 10 мая не нашли ни одного зараженного.
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§ ACROS
Re: Смягчать карантин в Костанайской области будут по...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 643
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 15.05.20 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
прочей ерунды... супермаркеты и магазины работали. КАК это сказалось на росте заражений?


Из-за этой, как вы изволили выразить, ерунды наверное и нет БОЛЬШЕГО распространения коронавирусной инфекции. Ерунда: и блок-посты; и ограничении в работе МСБ в том числе и торговли; и ограничении движении общественного транспорта; и ограничении свободы передвижения граждан и многое коечто мелкое, но нужное- всё это в купе и сыграло что в нашей области малое количество инфицированных больных коронавирусом. Малое видиться на большом расстояний.
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