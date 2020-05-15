Тот самый Re: Смягчать карантин в Костанайской области будут по... #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 699

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:34 Цитата: Козлов я:

Складывается мнение,что все данные нам дают с хорошей задержкой



Раньше, 21 апреля еще были. От тех наверное и пошло в Денисовке.



Какая-то несогласованность что ли есть между начальниками штабов и главными санврачами. Или данные не перепроверяют. И этих санврачей ещё несколько разных. Как с тестированием пассажиров авиа перед полётом. Сначала Биртанов сказал мол, как хорошо, 10 человек нашли таким способом. А через 2 дня выяснилось, что на транспорте есть свой санврач Садвакас Байгабулов, который отменил эту норму - с 1 по 10 мая не нашли ни одного зараженного.