NG.kz Автобусы нескольких маршрутов Костаная могут не выйти на рейс из-за ужасного состояния дороги



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:37 С 18 мая в Костанае возобновляется движения общественного транспорта по всем маршрутам с 7.00 до 20.00. Но один из перевозчиков заявил, что выход их автобусов на линии может сорваться. Причина - провалившийся участок дороги.

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