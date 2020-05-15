/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Личным транспортом можно пользоваться без ограничений, все рынки начинают работу - новости карантина		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Личным транспортом можно пользоваться без ограничений, все рынки начинают работу - новости карантина
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38852
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.05.20 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный государственный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО ответил на вопросы по ослаблению некоторых карантинных мер. Сегодня, 15 мая, в региональной службе коммуникаций прошел по этому поводу брифинг.
Читать новость

§ abaika95
Re: Личным транспортом можно пользоваться без ограничений, все...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3915
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.05.20 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/официально - можно было ездить только на работу и с работы, а также в определенное время на дачи./



Ага а ещё в магазины и на покатушки) уже
недели две никто не соблюдал этот режим



Цитата-/гражданам можно выезжать на природу, но компании не должны быть большими./


200 человек это не большая компания?)
Профайл

§ Козлов я
Re: Личным транспортом можно пользоваться без ограничений, все...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1259
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.05.20 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
С понедельника снимаются все ограничения на пользование личным транспортом
Профайл

§ alex_60
Re: Личным транспортом можно пользоваться без ограничений, все...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8303
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.05.20 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну как теперь жить.
Работать опять что ли?
Ездить везде где ни хочу?
По базарам, магазинам шпацировать?
Нет, я не согласен.
Надо бороться до победы с вирусом .
А тут полная капитуляции.
Профайл

§ Козлов я
Личным транспортом можно пользоваться без ограничений, все рынки начинают работу - новости карантина
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1259
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.05.20 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Нет, я не согласен. Надо бороться до победы с вирусом .


:lol: :lol: :lol:
Профайл

§ yudjin
Re: Личным транспортом можно пользоваться без ограничений, все...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6590
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.05.20 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
прибавится ли машин на маршрутах. Их переадресовали к управлению транспорта и перевозчикам.

И что они ответили? Надеюсь узнаем...
Профайл

§ abaika95
Личным транспортом можно пользоваться без ограничений, все рынки начинают работу - новости карантина
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3915
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.05.20 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Надо бороться до победы с вирусом .А тут полная капитуляции./



Это обходной маневр) как с Наполеоном,заманим и зимой заморозим)
Профайл

§ electro
Re: Личным транспортом можно пользоваться без ограничений, все...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 173
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 15.05.20 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кроме того, выход из дома после 22.00 по прежнему запрещен. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38643?1589544666

Кем запрещен, на каком основании запрещен?
тов.Нечитайло, потрудитесь объяснить и обосновать (ссылка на законодательство, начиная с Конституции РК)
Профайл

§ ACROS
Re: Личным транспортом можно пользоваться без ограничений, все...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 643
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 15.05.20 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:// , прибавится ли машин на маршрутах.//

Козе понятно: конечно же НЕТ!! Это же частное предприятие: оно не будет запускать на линию полупустые автобусы ( зарплата, ГСМ, запчасти, резина,налоги, соц.отчисления, амортизация).
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 70
Пользователей: 1
Всего: 71

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 46 Queries | 60 Files Loaded: 535.55 Ko | Raw HTML: 64.94 Ko -
^ Наверх