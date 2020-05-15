ACROS Re: Смягчать карантин в Костанайской области будут по... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 641

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:41 Цитата://Смягчать карантин в Костанайской области будут по понедельникам: 18 мая, 25 мая и 1 июня//



".........видно , в понедельник их мама родила. Им бы, взять и понедельники отменить......"



Цитата: //попросил закрыть ЦОН//



Правильно сделал, надо и не только в отношении ЦОН-ов; большие супермаркеты - тоже надо ограничить их одномоментный запуск слишком большого потока покупателей.- все почти без масок ( охрана не реагирует), безопасное санитарное расстояние НИКТО не соблюдает, какой то БАРДАК там твориться, и гл.санитар и его контролирующая служба ЭТОГО не замечает, или НЕ ХОТЯТ замечать, потому что они КРУПНЯКИ и вхожи в высокие кабинеты, в отличие от мелких торгашей рынков и внутренний воздух в супермаркетах кондиционерами "перегоняеться" от одной группы покупателей к другой группе покупателей ( где гарантия что там нет "зараженного" покупателя), в отличие от открытых территории рынка где воздух УНОСИТЬСЯ наружними порывами ветра прочь от территории рынка. Логики действий сан.врачей - НЕ ВИЖУ.