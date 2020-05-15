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≡ Смягчать карантин в Костанайской области будут по понедельникам: 18 мая, 25 мая и 1 июня		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Смягчать карантин в Костанайской области будут по понедельникам: 18 мая, 25 мая и 1 июня
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38850
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.05.20 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 15 мая, аким Костанайской области Архмед МУХАМБЕТОВ провел заседание оперативного штаба. Со ссылкой на рекомендации главного санитарного врача республики и с учетом местной эпидситуации штаб решил смягчить действующие карантинные меры.
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§ Сергей_я
Re: Смягчать карантин в Костанайской области будут по...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2912
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 15.05.20 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кроме того, ездить пассажиры обязаны в масках и только на сидячих местах. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38639

страшно представить что будет тварится на маршрутах в час пик если уже после 2-3 остановки от конечки места сидячие все заняты.
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§ ACROS
Re: Смягчать карантин в Костанайской области будут по...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 641
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 15.05.20 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://Смягчать карантин в Костанайской области будут по понедельникам: 18 мая, 25 мая и 1 июня//

".........видно , в понедельник их мама родила. Им бы, взять и понедельники отменить......"

Цитата: //попросил закрыть ЦОН//

Правильно сделал, надо и не только в отношении ЦОН-ов; большие супермаркеты - тоже надо ограничить их одномоментный запуск слишком большого потока покупателей.- все почти без масок ( охрана не реагирует), безопасное санитарное расстояние НИКТО не соблюдает, какой то БАРДАК там твориться, и гл.санитар и его контролирующая служба ЭТОГО не замечает, или НЕ ХОТЯТ замечать, потому что они КРУПНЯКИ и вхожи в высокие кабинеты, в отличие от мелких торгашей рынков и внутренний воздух в супермаркетах кондиционерами "перегоняеться" от одной группы покупателей к другой группе покупателей ( где гарантия что там нет "зараженного" покупателя), в отличие от открытых территории рынка где воздух УНОСИТЬСЯ наружними порывами ветра прочь от территории рынка. Логики действий сан.врачей - НЕ ВИЖУ.
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§ ACROS
Re: Смягчать карантин в Костанайской области будут по...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 641
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 15.05.20 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
2-3 остановки от конечки места сидячие все заняты.


Надо сидячие места продавать дороже: - автобусники завтра взвоют: маршрут не оправдывает и экономически работать станет - НЕРЕНТАБЕЛЬНО и попросят у властей субсидии и прочие типа такого, или же элементарно поднимут цены за проезд.
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§ Букет счастья
Смягчать карантин в Костанайской области будут по понедельникам: 18 мая, 25 мая и 1 июня
Букет счастья


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 13.09.18
Отправлено: 15.05.20 - 13:47
Комментарий проходит проверку.
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§ Тот самый
Re: Смягчать карантин в Костанайской области будут по...
Тот самый


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Сообщений: 697
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 15.05.20 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
большие супермаркеты - тоже надо ограничить


Вы про какие? Если про 2 самых больших, то они работали и работают. И, кстати, у больших супермаркетов есть возможности и средства проводить часто уборку, соблюдать ношение масок, поставить санитайзеры на входе, возить своих работников на автобусах и пр. А вот у небольших магазинов вряд ли. Так что ещё вопрос: что безопаснее для посещения.

Цитата:
ACROS:
и попросят у властей субсидии и прочие типа такого


Они их всегда просят. В прошлом году им сказали, что дадут субсидии, если поставят валидаторы и электронную оплату внедряд - покажут прозрачно свои убытки/доходы. А то берут только наличку и ноют про убытки. При этом автобусы всегда перегруженные, без кондиционеров летом.
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§ Тот самый
Re: Смягчать карантин в Костанайской области будут по...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 697
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 15.05.20 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Также аким области поручил акимам городов и районов взять на контроль доставку до места жительства и соблюдение условий домашнего карантина работников ТОО «Тенгизшевройл» прибывших из Атырауской области, после получения отрицательного результата анализа на КВИ и выписки из карантинных стационаров.


Так то! Дома будут сидеть вахтовики.
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§ yudjin
Смягчать карантин в Костанайской области будут по понедельникам: 18 мая, 25 мая и 1 июня
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6587
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.05.20 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
одномоментный запуск слишком большого потока покупателей.- все почти без масок ( охрана не реагирует), безопасное санитарное расстояние НИКТО не соблюдает, какой то БАРДАК там твориться

И что это как-то отразилось на случаях заражения конкретно в Костанае?
Абсолютно ВСЕ случаи у нас - это привозные.... Та с жана калы, вообще с непорочным заражением... не известно от кого и никого сама не заразила... А был ли у неё вирус?
В джетыгаре также все близко контактные: либо родня, либо соседи.... но не покупатели в магазине.
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§ ACROS
Re: Смягчать карантин в Костанайской области будут по...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 641
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 15.05.20 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
но не покупатели в магазине.


Надо понимать , вы были там и как говориться, свечку держали: от кого и где они заразились: надо внимательней изучать мотчасть: я про ВЕРОЯТНОСТЬ заражения где сконцентрировано БОЛЬШОЕ и НЕКОНТРОЛИРУЕМОЕ количество людей и про РАЗНЫЕ возможности бизнесменов.
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§ Сергей_я
Смягчать карантин в Костанайской области будут по понедельникам: 18 мая, 25 мая и 1 июня
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2912
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 15.05.20 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Так то! Дома будут сидеть вахтовики.

Ага. Давно ли у нас слова стали совпадать с деяниями?
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§ Тот самый
Re: Смягчать карантин в Костанайской области будут по...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 697
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 15.05.20 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
В джетыгаре также все близко контактные


И в Денисовке завозные. Была одна девушка, которая приехала туда из Житикары. А еще, когда Житикаринскую ЦРБ закрыли на карантин, то коронавирусных везли в Денисовскую больницу. Вот и результат.
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§ ACROS
Re: Смягчать карантин в Костанайской области будут по...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 641
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 15.05.20 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
супермаркетов есть возможности


Вот именно: ВОЗМОЖНОСТЬ. между возможностью и действительностью - две дистанции.

Цитата:
Тот самый:
у небольших магазинов вряд ли.



Спорное утверждение: я считаю и по моим наблюдения : у них больше порядка и организованности.
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* abaika95
Re: Смягчать карантин в Костанайской области будут по...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3912
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.05.20 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Надо сидячие места продавать дороже/



В нашем обществе нельзя,в итоге мужчины будут уступать свои места а кто не
будет на тех будут бочку гнать))



Цитата-/вообще с непорочным заражением... не известно от кого и никого сама не заразила... А был ли у неё вирус?/


Ну мы же не все знаем,может отследили все связи и закрыли всех на домашку,сейчас это легко сделать)
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