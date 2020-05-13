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§ NG.kz
Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38850
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.05.20 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Алматы пояснил суть своего поручения Правительству о введении прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога.
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§ Козлов я
Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1254
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.05.20 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ ACROS
Re: Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 641
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 15.05.20 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:



Неужели 42 500 так выгледять??
Профайл
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