ACROS Re: Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов #27





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Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:28 Цитата: Сергей kst:

,с "минималки",нужно совсем убрать подоходный налог.



Как говорят представители силовых структур: "надо быть в теме" - С минималки вообще ИПН не удерживается, даже более того где то с района с 60-70 000 тенге тоже ПОЧТИ не удерживается , а вступает в силу , так называемая КОРРЕКТИРОВКА и удерживается чисто символические 100 тенге, не более.

А, если серьёзно: вводимая прогрессивная шкала налогов, в условиях РЕАЛЬНОГО Казахстана, это что: - чисто популистическая мера для поднятия имиджа Президента, страны среди малоимущих слоёв населения или же экономический рычаг для пополнения казны??

По открытым данным в СМИ, в 2019 году сбор всего ИПН по стране составил где то порядка 900 000 000 000 тенге - это примерно 5-7% от размера гос.бюджета. И если , по задумкам властей, сбор ИПН в результате введения этой самой шкалы налогов, увеличиться на 50%, то это составит 7,5-10%: Овчинка выделки не стоит.

Тем более для людей с малым доходом предлагается снизить размер исчисленного ИПН, для людей с высоким доходом поднять - я думаю в среднем останеться ,в РЕАЛЬНОСТИ по собираемости налога, та же цифра 5-7% от общего размера бюджета, тем более если есть такая дойная корова для гос.бюджета, как НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД. И тут вступит в силу: историческое НЕДОВЕРИЕ народа к ДЕЙСТВИЯМ властей. Народ по любому будет: ПРЯТАТЬ и НЕДОПОКАЗЫВАТЬ свои РЕАЛЬНЫЕ доходы.

Точно так же ЭТО ВСЁ относиться и к БОЛЬШОМУ бизнесу, бизнесу который не привык ВКЛАДЫВАТЬ, а в силу своей ангажированности к властям и монопольному экономическому правлению , привык только БРАТЬ и СОСАТЬ с гос.бюджета. Я думаю это ( введение шкалы с прогрессивным налогообложением) под "умным" предлогом или перенесут или же отменять до "лучших" времён, как и произошло с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ декларированием.