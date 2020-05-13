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§ NG.kz
Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38850
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.05.20 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Алматы пояснил суть своего поручения Правительству о введении прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога.
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§ Kairat stayer
Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1863
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.05.20 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Акорда, разве не чден,этого клуба?...


Вы смотру за наше членство больше переживаете, чем за своё. Кстати у вас сколько евро составляет МРОТ? Например во Франции МРОТ 1600 евро, возможно стоимость расходов выше чем у нас в 4-5 раза, ну и трудовая неделя у них 35 часов.

[Исправлено: Kairat stayer, 13.05.2020 - 13:11]
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* abaika95
Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3912
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.05.20 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Не нужно повышать налоги богатым/

Цитата-/. В итоге и налогов будет собираться больше./

Они и от тех минимальных налогов начнут уклоняться на то они и богатые) знают как копеечку сберечь)


Цитата-/ОАЭ Арабские эмиратыКатарОманКувейтКаймановы островаБахрейн/


А как там простой люд живёт? Которые Не шейхи ни короли ни владельцы нефтяных скважин?) И какие там законы? Строгие аль нет?) Палками по пяткам бьют? По хребту бьют за распитие?) Законы тоже будем перенимать?)
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§ alex_60
Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8299
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.05.20 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Палками по пяткам бьют? По хребту бьют за распитие?


В Монако,Андорре был, не видел такого.
где ты такого начитался?
да и речь то про налоги ведем ,
точнее про их отсутствие.
надо перенимать лучшее, а недостатки естественно не надо.

[Исправлено: alex_60, 13.05.2020 - 13:42]
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§ electro
Re: Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 171
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 13.05.20 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
разве не чден

нет она чденша :lol: :lol:
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§ Змея Подколодная
Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1105
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 13.05.20 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Палками по пяткам бьют? По хребту бьют за распитие?

Любитель бастинадо? Кстати, там же два Эмирата пьющих же))) Шарджа вроде один из них. Не помню точно.
Цитата:
Законы тоже будем перенимать?

Легко, с условием жизни, как в Эмиратах)))
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§ Тот самый
Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 697
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 13.05.20 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В Монако


Тоже не рай - НДС 20%, есть налог на регистрацию недвижимости в 4,5% её стоимости, налог на продажу недвижимости, на наследство и пр.
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§ elektron
Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4971
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.05.20 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Например во Франции

А ничего, что например во Франции самая прогрессивная шкала налогов, до 49-56% вроде :lol:

[Исправлено: elektron, 13.05.2020 - 19:41]
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§ elektron
Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4971
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.05.20 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Кстати у вас сколько евро составляет МРОТ?

Если не ошибаюсь, около 10-ти евриков в час.
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§ alex_60
Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8299
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Тоже не рай - НДС 20%, есть налог на регистрацию недвижимости в 4,5% её стоимости, налог на продажу недвижимости, на наследство и пр.


ну в данном случае в статье и обсуждении затрагивается конкретно один вопрос.
налогообложение доходов физических лиц,
а ндс,другие выплаты,это другая тема.
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§ Kairat stayer
Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1863
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А ничего, что например во Франции самая прогрессивная шкала налогов, до 49-56% вроде


Ничего особенного, выше-же указал, что возможно там жизнь 4-5 раз дороже, величина индивидуального прожиточного минимума во Франции составляет 1080 евро. При этом величина прожиточного минимума для казахстанцев составляет 31 183 тенге (68,3 евро).
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§ Kairat stayer
Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1863
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Если не ошибаюсь, около 10-ти евриков в час.


Сравним с Францией. В Германии полная рабочая норма 40 часов в неделю, в месяц 160 часов МРОТ рассчитывают. Во Франции граждане работают в месяц 140 часов при 35 часовой рабочей неделе, выше указывал. В 2019 году в Германии при МРОТ в час 9,19 евро, соответственно 9,19 евро умножаем на 160 получается 1470,4 евро за месяц, кстати официальные данные.
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§ Kairat stayer
Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1863
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как ранее неоднократно отмечал, что всё познаётся в сравнении. На мой взгляд в начале текущего года Спутник Беларусь хороший материал опубликовал.

Там указано, что с января 2020 года прожиточный минимум в Беларуси составляет 231,83 рубля, минимальная заработная плата составляет 375 рублей. В США прожиточный минимум составляет 1660 долларов в месяц (или 3520 белорусских рублей).Минимальная заработная плата при этом составляет 1504 доллара.

В таблице указаны цены на продукты переведённые в белорусские рубли: литр молока в РБ стоит 1,54 рубля, соответственно в США литр молока в Белорусских рублях стоит 1,75. Хлеб в РБ - 1,26, в США - 5,56. Рис в РБ - 2.17, в США - 8,22. Яйца куриные 12 шт в РБ - 2,52, в США - 4,83. Сыр в РБ - 12,86, в США - 22,27. Говядина 1 кг в РБ - 13,73. В США в рублях 24,51. Ну картофель конечно традиционно дешёвый в РБ всего - 0,96. в США - 5,52 рубля.

Там ещё цены на яблоки, бананы, апельсины, помидоры и.т.д. указаны. В основном цены на указанные товары кроме картошки в США выше от 3 до 4 раз.

Подробнее здесь: https://sputnik.by/economy/20200210/1043773700/Minimum-dlya-zhizni-sravnili-tseny-i-zarplaty-v-raznykh-stranakh-mira.html
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§ ACROS
Re: Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 641
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 15.05.20 - 07:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
,с "минималки",нужно совсем убрать подоходный налог.


Как говорят представители силовых структур: "надо быть в теме" - С минималки вообще ИПН не удерживается, даже более того где то с района с 60-70 000 тенге тоже ПОЧТИ не удерживается , а вступает в силу , так называемая КОРРЕКТИРОВКА и удерживается чисто символические 100 тенге, не более.
А, если серьёзно: вводимая прогрессивная шкала налогов, в условиях РЕАЛЬНОГО Казахстана, это что: - чисто популистическая мера для поднятия имиджа Президента, страны среди малоимущих слоёв населения или же экономический рычаг для пополнения казны??
По открытым данным в СМИ, в 2019 году сбор всего ИПН по стране составил где то порядка 900 000 000 000 тенге - это примерно 5-7% от размера гос.бюджета. И если , по задумкам властей, сбор ИПН в результате введения этой самой шкалы налогов, увеличиться на 50%, то это составит 7,5-10%: Овчинка выделки не стоит.
Тем более для людей с малым доходом предлагается снизить размер исчисленного ИПН, для людей с высоким доходом поднять - я думаю в среднем останеться ,в РЕАЛЬНОСТИ по собираемости налога, та же цифра 5-7% от общего размера бюджета, тем более если есть такая дойная корова для гос.бюджета, как НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД. И тут вступит в силу: историческое НЕДОВЕРИЕ народа к ДЕЙСТВИЯМ властей. Народ по любому будет: ПРЯТАТЬ и НЕДОПОКАЗЫВАТЬ свои РЕАЛЬНЫЕ доходы.
Точно так же ЭТО ВСЁ относиться и к БОЛЬШОМУ бизнесу, бизнесу который не привык ВКЛАДЫВАТЬ, а в силу своей ангажированности к властям и монопольному экономическому правлению , привык только БРАТЬ и СОСАТЬ с гос.бюджета. Я думаю это ( введение шкалы с прогрессивным налогообложением) под "умным" предлогом или перенесут или же отменять до "лучших" времён, как и произошло с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ декларированием.
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§ Kairat stayer
Re: Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1863
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.05.20 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
А, если серьёзно: вводимая прогрессивная шкала налогов, в условиях РЕАЛЬНОГО Казахстана, это что: - чисто популистическая мера для поднятия имиджа Президента, страны среди малоимущих слоёв населения или же экономический рычаг для пополнения казны??


Справедливости ради, следует отметить, что власти хотят осуществить налоговую реформу. В заметке отмечено, что инициатором законопроекта или изменении будет правительство. Также указано, глава государства отметил, что вопрос прогрессивной шкалы будет обсуждаться с привлечением общественности, депутатов, специалистов.

Если будет действительно обсуждаться с привлечением общественности и.т.д. как указано выше и внесённые предложения, в последующем после того, когда будут подписаны Президентом будут реально работать с пользой для общества. Только тогда можно сказать, что налоговая реформа удалась. Главное, чтобы не получилось как ранее, с реализацией неоднократных индустриальных программ, потрачены немалые средства, отдача незначительная. Недавно-же, на новостной ленте опять заметка была, о разработке очередной индустриальной программы.
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§ ACROS
Токаев объяснил прогрессивную шкалу налогов
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 641
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 15.05.20 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Главное, чтобы не получилось как ранее, с реализацией неоднократных индустриальных программ, потрачены немалые средства, отдача незначительная


Полностью согласен, единственное НО: люди в правительство должны прийти ДРУГИЕ, этой командой никакой налоговой и индустриальной реформы провести НЕВОЗМОЖНО и самое главное: нужна ПОЛИТИЧЕСКАЯ воля и личная ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ руководителя страны. Опыт коренного переустройства всей политической и исполнительной системы Сингапура ( тоже кстати, авторитарное государство было) свидетельствует об этом. А, так будет очередное : БЛА-БЛА-БЛА и распил гос.бюджета.
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