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ACROS:
А, если серьёзно: вводимая прогрессивная шкала налогов, в условиях РЕАЛЬНОГО Казахстана, это что: - чисто популистическая мера для поднятия имиджа Президента, страны среди малоимущих слоёв населения или же экономический рычаг для пополнения казны??
Справедливости ради, следует отметить, что власти хотят осуществить налоговую реформу. В заметке отмечено, что инициатором законопроекта или изменении будет правительство. Также указано, глава государства отметил, что вопрос прогрессивной шкалы будет обсуждаться с привлечением общественности, депутатов, специалистов.
Если будет действительно обсуждаться с привлечением общественности и.т.д. как указано выше и внесённые предложения, в последующем после того, когда будут подписаны Президентом будут реально работать с пользой для общества. Только тогда можно сказать, что налоговая реформа удалась. Главное, чтобы не получилось как ранее, с реализацией неоднократных индустриальных программ, потрачены немалые средства, отдача незначительная. Недавно-же, на новостной ленте опять заметка была, о разработке очередной индустриальной программы.