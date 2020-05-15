Голосование: А вы тоже в тайне надеетесь что уже переболели в лёгкой форме и не заметили этого? Закончилось 03.05.2020 - 06:16:53 » Да

48.08 % (25) » Нет

25.00 % (13) » Вообще не верю в этот вирус

26.92 % (14) Всего проголосовало: 52



