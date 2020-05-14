abaika95 Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области #48





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3907

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:43 Цитата-/Транс нарывался, ЧОПовцы поддались. Кто виноват?/







Чоповцы и транс) транс за хулиганство если оно было а чоповцы за превышение)





Цитата-/Вам бы лет 100 назад родиться, да в другой стране./





Если я считаю что гомосекство это психическое отклонение это не значит что я за насилие над этими людьми) обычные люди,просто с тараканами своими явными, лечить их тоже думаю бесполезно,это не вылечить как и людей которые думают что они Наполеоны как профессор Соколов расчелинивший свою студентку, до определенного момента он был адекватен и даже гениален,но в какойто момент триггеры начали стучать сильнее и сильнее и не выдержал разум