abaika95 Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области #44





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3907

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:41 Цитата-/причём тут пол? Отвечать прийдется полюбому, независимо от пола избитого/











А я и не говорил ничего за пол,просто есть люди го****е, которые сами нарывются сами заявления потом пишут а ты виноват, так и тут как бы там небыло парень поддался и теперь виноват)









Цитата-/Еще одни, это уже вроде как психическое отклонение/







Да все они с психическими отклонениями,чем он к примеру отличается от психа думаещего что он Наполеон?) Ничем просто он думает что он девушка) правда современные западные психологи утверждают что это не отклонение а естественный выбор, но это все из за политической повестки,тоталитаризм никуда не делся,просто раньше тебя могли затравить что ты черный или гей а теперь тебя затравят если ты скажешь гею что у него отклонения и тебя с работы за это уволят и ещё публично затравят) свобода для всех кроме людей которые считают что ненормальное это ненормально) старик Фрейд как бы его сейчас не сторонились и не презирали,вывел божественную формулу всей психологии,все что с тобой сделали в детстве скажется потом на всей твоей жизни,думал бред пока не начал встречать людей с психическими проблемами и узнавая потом что в детстве одного насиловал отец а второй боялся мать и теперь не может построить отношения с девушками потомучто они ему на шею садятся))