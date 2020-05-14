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≡ Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38845
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.05.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видеоролик, на котором зафиксировано, как двое мужчин заталкивают девушку в легковой автомобиль частной охранной фирмы "Арыстан", причем один из них тащит ее за волосы, прислали на редакционный WhatsApp "НГ".
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§ сайлау курманов
Re: Видео грубого задержания девушки сотрудниками...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3752
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.05.20 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
откуда инфа и в каком таком деле?
Вы то сами какому полу относитесь?
Я прожил довольно долгую и насыщенную жизнь и повидал на своем веку много чего
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§ maxsaf
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6588
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Та девушка не нападала ни на кого

А подозреваемый утверждает обратное. Есть куча свидетелей. Что если подтвердится, что нападала? Поменяете мнение?
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§ elektron
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4970
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.05.20 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Поменяете мнение?

а СМЫЛСЛ? Её же наверное под дулом пистолета заставили в 3 часа ночи, нарушая карантин, в коттедж ехать. 8-)
А потом заявлять - "я не такая, я жду трамвая" :lol:
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§ abaika95
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3905
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.05.20 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Поменяете мнение?/




Мнение меняю редко но иногда меняю, тут же наврядле, потому что парень не пострадал а девченка избита,пусть она хоть ему штаны снимала в пьяном угаре,но он мог просто уйти или угомонить ее без ударов по лицу, согласны?)
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§ maxsaf
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6588
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
в 3 часа ночи, нарушая карантин, в коттедж ехать.

В следующий раз вдогонку Арыстановцы поедут. :lol:
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§ maxsaf
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6588
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
пьяном угаре,но он мог просто уйти или угомонить ее без ударов по лицу, согласны?)

Я встречал даже таких, которых только встречный поезд остановит, и то не надолго. :lol:
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§ abaika95
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3905
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.05.20 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Я встречал даже таких, которых только встречный поезд остановит, и то не надолго/




Из за этого у вас такая тяга к темам про избеиние женщин и изнасилование?))



Хорошо,встречный поезд остановит но бить то зачем? Я тоже таких встречал, которые пока по башке не получат не угомонятся но я понимал тронь г***о ещё хуже потом будет, поэтому либо обматерить либо уйти,бить последнее дело за что сейчас парню и отвечать,он косякнул не она,она если и провоцировала то своего добилась

[Исправлено: abaika95, 14.05.2020 - 23:20]
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§ Змея Подколодная
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1104
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 14.05.20 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
что его избили за ориентацию)

При чем тут ориентация и трансы. Он сказал, что он гей? Трансы не в обязательном порядке геи.)))

[Исправлено: Змея Подколодная, 14.05.2020 - 23:33]
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§ abaika95
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3905
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.05.20 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Он сказал, что он гей? Трансы не в обязательном порядке геи.))/




Тогда по этой логике он лесбиянка?) Он же считает себя девушкой) тоже нетрадиционщик)
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§ Змея Подколодная
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1104
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 14.05.20 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Он же считает себя девушкой

И? Трансы и ориентация- это две вещи параллельные.
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§ maxsaf
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6588
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я тоже таких встречал, которые пока по башке не получат не угомонятся но я понимал тронь г***о ещё хуже потом будет, поэтому либо обматерить либо уйти,бить последнее дело за что сейчас парню и отвечать,он косякнул не она,она если и провоцировала то своего добилась

А причём тут пол? Отвечать прийдется полюбому, независимо от пола избитого. Просто мне не понятно, почему такое внимание уделяется полу. Девушки сами больше не хотят, чтобы их считали особенными, отсюда эмансипация, борьба за равенство, сиськи на каждом серьезном мероприятии. Вы когда в последний раз видели девушку, падающие в обморок, но не по состоянию здоровья, а потому что увидела мышь? Таких не осталось, а значит и выделять в особую касту больше нет смысла, имхо.
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§ Змея Подколодная
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1104
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 14.05.20 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
падающие в обморок, но не по состоянию здоровья, а потому что увидела мышь?

НашА завхоз)
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§ Victor Yang
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12694
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.05.20 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Трансы не в обязательном порядке геи.)))

Вопрос не изучал, но мне кажется логичным, если парень ощущает себя девушкой (говорят что это не отклонение, но у меня большие сомнения по этому поводу), то вполне логично что у него есть влечение к парням.
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§ Змея Подколодная
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1104
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 15.05.20 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
то вполне логично что у него есть влечение к парням.

Может быть, но не обязательно. Трансов несколько "видов" , три что ли, одни переодеваются для шоу- отплясали и он опять мужик. Вторых просто возбуждает, когда они надевают женские чулки т.д., но они стандартной ориентации. Еще одни, это уже вроде как психическое отклонение, они не могут сами с собой договориться- кто оно, мальчик или девочка) Вроде как расщепление личности.
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