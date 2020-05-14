Тот самый Ремонтный «пир» в режиме карантина #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 692

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:25 На Молодёжной-Жастар-Арыстанбекова почему бы и ливневку не сделать сразу? Если все коммуникации меняете. Есть же коллектор возле Абая. Каждую весну и ливень течёт река по обочине от Берёзки и до Абая.



А вот фонари можно и старые оставить, с теплым светом. Моргающие светодиодные с мертвячим бледным светом как на Абая что-то уж совсем не нравятся.



[Исправлено: Тот самый, 14.05.2020 - 23:29]