Цитата: abaika95:

Я тоже таких встречал, которые пока по башке не получат не угомонятся но я понимал тронь г***о ещё хуже потом будет, поэтому либо обматерить либо уйти,бить последнее дело за что сейчас парню и отвечать,он косякнул не она,она если и провоцировала то своего добилась

А причём тут пол? Отвечать прийдется полюбому, независимо от пола избитого. Просто мне не понятно, почему такое внимание уделяется полу. Девушки сами больше не хотят, чтобы их считали особенными, отсюда эмансипация, борьба за равенство, сиськи на каждом серьезном мероприятии. Вы когда в последний раз видели девушку, падающие в обморок, но не по состоянию здоровья, а потому что увидела мышь? Таких не осталось, а значит и выделять в особую касту больше нет смысла, имхо.