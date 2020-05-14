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≡ Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38845
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.05.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видеоролик, на котором зафиксировано, как двое мужчин заталкивают девушку в легковой автомобиль частной охранной фирмы "Арыстан", причем один из них тащит ее за волосы, прислали на редакционный WhatsApp "НГ".
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§ сайлау курманов
Re: Видео грубого задержания девушки сотрудниками...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3752
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.05.20 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
откуда инфа и в каком таком деле?
Вы то сами какому полу относитесь?
Я прожил довольно долгую и насыщенную жизнь и повидал на своем веку много чего
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* maxsaf
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6586
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Та девушка не нападала ни на кого

А подозреваемый утверждает обратное. Есть куча свидетелей. Что если подтвердится, что нападала? Поменяете мнение?
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§ elektron
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4970
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.05.20 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Поменяете мнение?

а СМЫЛСЛ? Её же наверное под дулом пистолета заставили в 3 часа ночи, нарушая карантин, в коттедж ехать. 8-)
А потом заявлять - "я не такая, я жду трамвая" :lol:
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§ abaika95
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3903
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.05.20 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Поменяете мнение?/




Мнение меняю редко но иногда меняю, тут же наврядле, потому что парень не пострадал а девченка избита,пусть она хоть ему штаны снимала в пьяном угаре,но он мог просто уйти или угомонить ее без ударов по лицу, согласны?)
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* maxsaf
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6586
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
в 3 часа ночи, нарушая карантин, в коттедж ехать.

В следующий раз вдогонку Арыстановцы поедут. :lol:
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