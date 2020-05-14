abaika95 Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области #33





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3903

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:35 Цитата-/Поменяете мнение?/









Мнение меняю редко но иногда меняю, тут же наврядле, потому что парень не пострадал а девченка избита,пусть она хоть ему штаны снимала в пьяном угаре,но он мог просто уйти или угомонить ее без ударов по лицу, согласны?)