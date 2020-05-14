yudjin 55 вахтовиков «Тенгизшевройла» приедут в Костанай #15





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6585

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 13:33 Цитата: Змея Подколодная:

Куда предлагаете людей деть?

Обеспечить им карантин ТАМ где они работали, и уже здоровых отправлять по домам... чтобы в дороге они никого и их никто... А то из прошлых 358-ти дома выявились сколько? А сколько у них контактных теперь?