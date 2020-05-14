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≡ 55 вахтовиков «Тенгизшевройла» приедут в Костанай 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
55 вахтовиков «Тенгизшевройла» приедут в Костанай
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38845
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.05.20 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работники предприятия «Тенгизшевройл», завершившие вахту, прибудут в Костанай 14 мая. Все они - жители нашей области. Об этом сегодня сообщили в областном оперативном штабе. Всех сразу отправят в карантинные стационары.
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§ yudjin
55 вахтовиков «Тенгизшевройла» приедут в Костанай
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6585
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.05.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Куда предлагаете людей деть?

Обеспечить им карантин ТАМ где они работали, и уже здоровых отправлять по домам... чтобы в дороге они никого и их никто... А то из прошлых 358-ти дома выявились сколько? А сколько у них контактных теперь?
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§ Змея Подколодная
55 вахтовиков «Тенгизшевройла» приедут в Костанай
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1100
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 14.05.20 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАМ где они работали

А где гарантия того, что они здоровыми приедут. Правила не дурачок наверно разрабатывал, положен карантин по прибытию, значит так и должно быть. Я понимаю, люди незнакомые, это же не дачный автобус.
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§ alex_60
55 вахтовиков «Тенгизшевройла» приедут в Костанай
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8293
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Зачем я буду их брать к себе домой?


чтобы не в боксе лежали , а в человеческих условиях.
домой нельзя, опасность есть.
а вы то бессмертная.
короче как до дела доходит, сразу в кусты.

[Исправлено: alex_60, 14.05.2020 - 13:59]
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§ Тот самый
Re: 55 вахтовиков «Тенгизшевройла» приедут в Костанай
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 690
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 14.05.20 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да зачем везут-то? Уже вроде как кончается всё, отсидят 14 дней и может назад придётся ехать. Или с нефтью всё так плохо, что скважины останавливают?
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