Елена Пикельная Re: Видео грубого задержания девушки сотрудниками... #18





(Журналисты) Сообщений: 382

Регистрация: 29.07.14 (Журналисты) Отправлено: - 17:20 Вы можете сколь угодно посмеиваться и язвить по поводу сексуальной ориентации дебошира. Но, нам так и не сказали, а с чего это он (или уже она?) дебош затеял? Обратите внимание на локацию. АЗС на этом перекрёстке возле Тойота Центра. В этом месте недавно снесли все деревья вдоль асфальтовой дорожки, чтобы заасфальтировать место под стоянку железяк на колёсах. Если это был протест против экологического преступления (очередного), тогда всё предстаёт в другом свете. В борьбе трансвеститов и геев против 3,14***ов, уничтожающих деревья, я лучше буду на стороне геев.